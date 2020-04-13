Казахстан поддержал сделку ОПЕК+ по ограничению добычи нефти

«В ходе видеоконференции, министр энергетики Нурлан Ногаев заявил что Казахстан как и раньше остается приверженцем конструктивного диалога, и с учетом непростой ситуации сложившейся на мировом рынке, со своей стороны готов участвовать в коллективном сокращении добычи нефти», - говорится в пресс-релизе министерства.

По итогам министерского вебинара стран участниц ОПЕК+, а также стран не входящих в состав картеля, было подписано соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7. млн бареллей в сутки на два месяца, с 1 мая.

В середине этой недели страны ОПЕК и Россия почти достигли соглашения снизить добычу нефти на 10 млн. баррелей в день. На тот момент ограничение производства на 10 млн. баррелей в сутки касалось только мая и июня 2020 года. С июля до конца 2020 года сокращение составит 8 млн. баррелей в сутки, а с января 2021 – 6 млн. Однако заключение сделки затянулось из-за сомнений Мексики, которой предлагали сократить добычу на 400 тыс. баррелей в день, но впоследствии снизили требования до 100 тыс.