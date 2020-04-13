В Великобритании число заразившихся коронавирусом превысило 85 тыс.

В Великобритании к этому моменту число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 85 206, скончались 10 629 человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Русская служба ВВС отмечает, что число умерших от коронавируса в британских больницах свыше 10 тыс. – это не считая скончавшихся в домах престарелых или у себя дома. Согласно данным за воскресенье, 657 человек скончались в Англии, 24 – в Шотландии, 18 – в Уэльсе и 11 – в Северной Ирландии.

В интервью воскресной телепрограмме Би-би-си с ведущим Эндрю Марром, советник правительства, входящий в Научно-консультативную группу по чрезвычайным ситуациям (SAGE), и глава научно-исследовательской благотворительной организации Wellcome Trust Джереми Фаррар выразил мнение, что Британия, вероятно, окажется одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы, а заслуженный профессор-эпидемиолог кафедры инфекционных болезней Ноттингемского университета Кит Нил, считает, что в стране будет больше всего жертв коронавируса еще и в связи с тем, что Великобритания по численности населения среди стран Западной Европы уступает лишь Германии.

«Важная цифра здесь – это смертность на миллион, а не общее количество смертей. Если смотреть с этой стороны, то в Бельгии надвигается кризис – такой же, как в Италии и Испании», - отмечает ученый.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных COVID-19 мире приблизилось к 1,7 млн, наибольшее число случаев по-прежнему зарегистрировано в Европе – более 880 тыс. А по данным университета Джонса Хопкинса, в мире заболели 1 846 963 человека, умерли 114 101 человек, выздоровели 421 728.

В Европе лидирует по числу заболевших Испания - 166 831, далее идут Италия – 156 363 заболевших, Франция – 133 670 и Германия – 127 854. Самое большое число смертей среди европейских стран зарегистрировано в Италии - 19 899, затем следуют в порядке убывания Испания – 17 209, Франция – 14 393 и Британия. В Германии число умерших пока остается 3 022.

Джереми Фаррар отмечает, что впечатляющий масштаб тестирования, которое проводится в Германии, выступает ключевым фактором в том, что поток пациентов, поступающих в больницы, там ниже, чем в Великобритании. По его словам, массовое тестирование, проводимое в ряде стран, позволяет изолировать людей с положительным результатом на коронавируса и не допускать дальнейшей его передачи, а также дает время больницам лучше подготовиться к приему тяжелых больных. Британские власти намерены к концу апреля наладить тестирование до 100 тыс. человек ежедневно, однако критики указывают, что до намеченной цифры еще далеко. Фаррар считает, что вторая и третья волны вируса, вероятнее всего, неизбежны, а создание вакцины – единственный путь выхода из нынешней чрезвычайной ситуации.

Что касается тестирования в других страна, по данным университета Джонса Хопкинса, в США тотальному тестированию на коронавирус подвергли уже 2 805 892 человека. Страна по-прежнему находится на первом месте в мире по заболеваемости и смертности – 555 398 инфицированных и 22 023 умерших.

К субботе все американские штаты ввели чрезвычайное положение в связи с пандемией. Также по всей стране действуют жесткие ограничения на социальные контакты между людьми как минимум до 30 апреля. Из-за простоя многих промышленных предприятий и общего ухудшения экономической ситуации за последние несколько недель потеряли работу не менее 16 млн американцев.

В Испании, где за последние сутки число инфицированных выросло более чем на 5 тыс., министр по делам туризма Рейес Марото заявила, что меры по социальному дистанцированию, введенные в стране 14 марта, будут сохранены даже после того, как прекратится жесткий карантин. Это относится как к закрытым пляжам, так и к запрету въезжать в страну иностранцам. При этом она не знает, когда могут быть открыты границы, поскольку это зависит от того, как будет развиваться кризис.