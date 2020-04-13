Прошло очередное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте. Она решила поэтапно возобновить работу субъектов предпринимательства в столице и Алматы, при сохранении жестких санитарно-эпидемиологических мер.

«В рамках первого этапа – с 20 апреля будет возобновлена работа предприятий промышленности и строительства, а также определенных секторов сферы услуг. Обязательным условием их функционирования является строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм».

Перечень видов деятельности предприятий, которые возобновят работу в двух городах в рамках первого этапа, будет утвержден Госкомиссией 15 апреля.

Нерабочий режим был введен в столице и Алматы с 30 марта. Всем организациям и предприятиям было предписано остановить деятельность в связи с ужесточением карантина. Таким образом власти добивались исполнения режима изоляции, предписанного карантином.

В городах продолжают работать только продовольственные магазины, аптеки, экстренные службы и службы доставки.

В пятницу президент Касым-Жомарт Токаев поручил госкомиссии по ЧП совместно с акиматами городов рассмотреть вопрос о постепенном восстановлении деятельности предприятий и организаций. Акимат столицы в воскресенье сообщил, что госкомиссия по ЧП в понедельник рассмотрит список предприятий, которым разрешат начать работу. А акимат Алматы поздно вечером в воскресенье сообщил, что нерабочий режим продлен в городе до 30 апреля.