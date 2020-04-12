Нерабочий режим в Алматы продлен до 30 апреля

Оперативный штаб продлил нерабочий режим в Алматы до 30 апреля - деятельность всех организаций и предприятий останется приостановленной, сообщила пресс-служба акимата поздно вечером в воскресенье.

При этом исключения предусмотрены только для организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города, напомнили в акимате. Компании, получившие разрешение и ранее введенные в базу могут бесприпятственно передвигаться по городу.

Нерабочий режим был введен в столице и Алматы с 30 марта. Всем организациям и предприятиям было предписано остановить деятельность в связи с ужесточением карантина. Таким образом власти добивались исполнения режима изоляции, предписанного карантином.

В городах продолжают работать только продовольственные магазины, аптеки, экстренные службы и службы доставки.

В пятницу президент Касым-Жомарт Токаев поручил госкомиссии по ЧП совместно с акиматами городов рассмотреть вопрос о постепенном восстановлении деятельности предприятий и организаций. Акимат столицы в воскресенье сообщил, что госкомиссия по ЧП в понедельник рассмотрит список предприятий, которым разрешат начать работу.