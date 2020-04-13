Послабление карантина: порядка 228 тысяч человек выйдут на работу с 20 апреля в столице и Алматы

С 20 апреля в столице и городе Алматы постепенно начнут возобновлять работу ряд предприятий, в первую очередь, это компании промышленной и индустриальной сферы, банки второго уровня, сфера строительства и частично - сфера обслуживания. При этом, деятельность детских садов, школ, баров, кинотеатров будет запрещена до окончания карантина, сообщил в понедельник в ходе брифинга министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

«В разрезе городов, сегодня акимом города Нур-Султан было предложено с 20 апреля разрешить работу следующих организаций: промышленные и индустриальные предприятия по столице, в них занято порядка 35 тысяч человек. Часть из них продолжала работу, а возобновят ее более 25 тысяч человек», - сказал Абаев.

Также, учитывая короткий сезон на севере страны, будет возобновлена работа стройкоманий и их сопутствующих отраслей - поставка стройматериалов предприятий, авторского и технадзора, стандартизации, сертификации в сфере строительства.

«На первом этапе в сфере строительства возобновят работу порядка 50 тысяч человек»., - сообщил министр.

Запустят свою работу и асфальтобетонные заводы, которые начнут ремонт дорог после зимы. Разрешат деятельность и банков второго уровня, которые будут работать до 16:00 и выдавать пенсии и пособия. Это коснется 41 филиала в столице. Кроме того, начнут работать некоторые организации частного вспомогательного обслуживания – это химчистки, прачечные, шиномонтаж, ремонт спецтехники, а также планируется продлить возможность доставки еды из ресторанов и мест общественного питания до 22:00 часов.

«Таким образом, по всем озвученным видам деятельности возобновят работу от 90 до 100 тысяч человек. Это прядка 20% рынка труда нашей столицы», - проинформировал Абаев.

В Алматы, по его словам, с 20 апреля «на режим полного рабочего дня перейдут все области промышленности, складирования, строительства, до 50% работников банков второго уровня, рынок ценных бумаг, а также некоторые сектора сфер услуг - речь идет об СТО, шиномонтаже, автомойках, ремонте оргтехники».

«В результате в южной столице 128 тысяч человек перейдут на режим полного рабочего дня», - сообщил Абаев.

Он отметил, что все остальные ограничения сохранены.

«Первый этап ослабления вовсе не означает, что теперь мы можем массово выходить на улицу. Риск заражения по-прежнему остается высоким, болезнь, к сожалению, еще не побеждена. Эпидемиологическая ситуация находится под контролем, но новые больные выявляются каждый день. Пик заболеваемости не пройден», - сказал глава Мининформации.