Правозащитники раскритиковали законопроект о мирных собраниях и обратились в ООН

Казахстанская Коалиция нового поколения правозащитников выразила возмущение «кулуарным рассмотрением и одобрением законопроекта о свободе мирных собраний парламентом Казахстана в период режима чрезвычайного положения и карантина». Они направили обращение Региональному представителю управления верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии, сообщается на странице Коалиции в Facebook .

Коалиция надеется "получить правовую оценку" действий властей Казахстана, призывает правительство Казахстана "не допускать нарушения международных стандартов по вопросам свободы мирных собраний и приостановить рассмотрение законопроекта на время режима чрезвычайного положения и карантина".

Законопроект о мирных собраниях на минувшей неделе был одобрен мажилисом и направлен для рассмотрения в сенат. В соответствии с процедурой, после его одобрения сенатом, закон будет считаться принятым парламентом и направлен на подпись президенту. После этого он вступит в силу.

Правозащитники вновь обратили внимание на многочисленные недостатки законопроекта.

"Использованная авторами законопроекта международная практика, в частности стран Европейского Союза, утратила законную силу либо вообще никогда не существовала", - отметили они. Диалог министерства информации и общественного развития с гражданским обществом "оказался фикцией, о чём было открыто и не раз заявлено правозащитниками и общественниками", убеждены в коалиции.

Кроме того, уведомительный порядок проведения мирных собраний на деле оказался тем же разрешительным порядком. "Заявленный как либеральный, предлагаемый законопроект, явился драконовским с точки зрения увеличения ответственности за “нарушения” порядка организации и проведения мирного собрания", - говорится в обращении.

Правозащитники также отмечают, что законопроект "не был направлен на международную экспертизу, как того велит общественный интерес", при этом он "не соответствует конституционным нормам, соответствующим статьям МПГПП, а также руководящим принципам ОБСЕ".

А само рассмотрение законопроекта "проходило фактически кулуарно под предлогом введения режима чрезвычайного положения и карантина".

"На фоне происходящего в нашей стране, высказывание Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет 9 апреля, выглядит пророческим: "Эпидемия используется для оправдания репрессивных изменений в действующей законодательстве, которые после окончания чрезвычайной ситуации сохранятся надолго", - добавили в коалиции.

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