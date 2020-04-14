Они выписаны из больниц
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150 казахстанцев вылечились от коронавируса
фото Айсулу Тойшибековой

В Казахстане количество переболевших коронавирусом и выписанных из больниц достигло 150 человек, сообщает оперативный штаб.

Сегодня были выписаны 8 человек в Алматы и по одному – в столице, Актюбинской, Кызылординской и Алматинской областях.

Число подтвержденных случаев коронавируса к этому моменту составляет 1179, больше всего в Алматы – 346 и в столице – 264. Среди регионов лидирует Кызылординская область – 119 случаев. Меньше всего случаев выявлено в Костанайской области – всего 3.

Скончались от коронавируса в стране 14 человек.

Последние два дня в Алматы наблюдается резкий рост заболевших. Сегодня в горздраве сообщили, что в основном это медицинские работники. Накануне в Минздраве констатировали, что у заболевших медиков в Казахстане не было средств индивидуальной защиты.

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