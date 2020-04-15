В Павлодаре коронавирус подтвержден у жительницы, не покидавшей пределы города

Новой заболевшей в Павлодаре является 50-летняя жительница города, которая не покидала его пределы и уверяет, что не контактировала с зараженными, сообщил оперативный штаб республики.

«10 апреля бригада скорой помощи, используя средства индивидуальной защиты, доставила женщину с симптомами ОРВИ в провизорный госпиталь. У нее были взяты анализы на COVID-19, результат которых был отрицательный. В то же время у женщины был подтвержден диагноз пневмония, при котором, согласно протоколу лечения, на третьи сутки проводят повторные анализы. Так, 14 апреля анализы пациентки на COVID-19 дали положительный результат», - говорится в сообщении.

Заболевшая утверждает, что «она никуда не выезжала и с больными коронавирусом не контактировала», сообщает оперштаб.

Эпидемиологи проводят расследование причин заражения и выявляют круг контактных заболевшей.

В Павлодарской области зарегистрировано 11 случаев коронавируса, 1 человек скончался, 1 выздоровел.