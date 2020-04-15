Еще ряд услуг в Казахстане переведут в электронный формат

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата», который предусматривает улучшение доступа к информации, перевод в электронный формат ряда услуг, сокращение процедур и меры по развитию конкурентной среды.

«Предлагается обеспечить доступ к информации о наличии правоустанавливающих документов, обременении и судебных исков по объектам недвижимости, принадлежащим юридическим лицам. Также, разрешается раскрыть информацию о статусе обременения недвижимого имущества, без указания персональных данных собственника», - рассказал депутатам министр национальной экономики Руслан Даленов, отметив, что это позволит упростить процедуру оформления и снизить риски сомнительных сделок на рынке недвижимости.

Для частных кредитных бюро, по его словам, предлагается обеспечить доступ к информации по долгам потребителей перед субъектами естественных монополий.

Что касается перевода в электронный формат ряда услуг, то это касается проставления отметки при регистрации сделок на письменных договорах, по которым не требуется нотариальное заверение. «Это сделки купли-продажи, дарения, аренды и другие, по которым нотариальная регистрация не обязательна», - пояснил глава Миннацэкономики.

Также предлагается обеспечить обязательное онлайн открытие текущего счета в банке при электронной государственной регистрации предприятия.

Вместе с тем для упрощения процедуры подключения к сетям электроснабжения в столице, городах республиканского и областного значений прием заявлений на выдачу технических условий, предусматривается осуществлять в электронном виде через сайты субъектов естественных монополий.

«Вручение искового заявления предлагается осуществлять с использованием электронных средств связи, включая электронную почту и мобильную связь, а в случае отсутствия электронных сведений – на бумажном носителе», - добавил министр.

Кроме того, для сокращения процедур предусматривается внедрение принципа «единого окна» по подключению субъектов предпринимательства к сетям электроснабжения мощностью ниже 200 кВт. Еще документом предлагается исключить процедуру подачи уведомления в ГАСК и дорожную полицию о начале строительно-монтажных работ по технически несложным объектам.

Будут исключены и процедуры по разработке проектно-сметной документации и прохождению экспертизы для строительства технически несложных объектов. Вместе с тем, объединяются три процедуры в одну по выдаче земельных участков с архитектурно-планировочным заданием, топографией и техническими условиями. Это сократит время процедур на 17 рабочих дней с 67 до 50 дней.

«В целом в рамках законопроекта по направлению строительства будет упрощено с 17 до 3 процедур с сокращением сроков со 103 до 18 календарных дней», - проинформировал Даленов.

По блоку мер по развитию конкурентной среды предлагается сократить перечень оснований для создания организаций с государственным участием. В связи с чем государственные предприятия могут быть созданы исключительно в целях обеспечения национальной безопасности, введения государственной монополии или в связи с недостаточным развитием конкуренции на товарном рынке, определяемым по итогам анализа. Кроме того, предлагается установить компетенцию правительства по утверждению перечня разрешенных видов деятельности для государственных предприятий. А в случае предоставления исключительных прав субъектам рынка, не являющимся субъектами государственной монополии, предусматривается конкурсный порядок.