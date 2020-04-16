В Казахстане запустили проект экстренной помощи общественным организациям и СМИ

Фонд Евразия Центральной Азии в партнерстве с компанией «Шеврон» объявили о запуске проекта экстренной помощи «Qolda» , который разработан с целью минимизации негативных последствий карантина для населения Алматы и столицы через вовлечение гражданского общества, улучшение координации усилий общественных и волонтерских организаций в сфере оказания помощи уязвимым группам населения и повышение информированности населения через СМИ.

В конкурсе грантов по проекту экстренной помощи могут участвовать неправительственные организации, оказывающие волонтерскую, гуманитарную и благотворительную поддержку социально уязвимым слоям населения, а также СМИ, освещающие вопросы пандемии.

Общий объем грантов составляет 24 млн тенге для общественных организаций. До 10 проектов общественных организаций получат поддержку в сфере оказания гуманитарной помощи и поддержки социально уязвимых слоев населения и координации деятельности волонтеров и волонтерских организаций, в том числе с помощью IT решений. В среднем размер индивидуального гранта составляет 2,4 млн тенге на организацию, но окончательно будет определяться на основании полученных заявок.

Что касается СМИ, то здесь поддержку получат до 5 средств массовой информации (медийных проектов) с целью повышения информированности населения о влиянии и последствиях пандемии в разных сферах; популяризации мер поддержки со стороны общественных организаций, населения, правительства и бизнеса во время пандемии. Общий объем финансирования СМИ составляет 8,75 млн тенге, а средний размер финансовой поддержки – 1,75 млн тенге на один проект, но окончательно тоже будет определяться на основании заявки.

Гранты получат общественные и медиапроекты со сроком реализации не более 4 месяцев – в период с 25 апреля по 31 августа 2020 года.

Выбирать победителей будут по следующим критериям: экономичный, адекватный бюджет проекта; социальный эффект; выстроенная логистика и отработанность процессов помощи нуждающимся.

Срок подача заявки в проекте «Qolda» – до 23:00 19 апреля. Итоги конкурса будут озвучены 21 апреля.