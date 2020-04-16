В Казахстане запустили проект экстренной помощи общественным организациям и СМИ

Фонд Евразия Центральной Азии в партнерстве с компанией «Шеврон»
объявили о запуске проекта экстренной помощи «Qolda», который разработан
с целью минимизации негативных последствий карантина для населения Алматы и
столицы через вовлечение гражданского общества, улучшение координации усилий
общественных и волонтерских организаций в сфере оказания помощи уязвимым
группам населения и повышение информированности населения через СМИ.
В конкурсе грантов по проекту экстренной помощи могут участвовать неправительственные организации, оказывающие волонтерскую, гуманитарную и благотворительную поддержку социально уязвимым слоям населения, а также СМИ, освещающие вопросы пандемии.
Общий объем грантов составляет 24 млн тенге для общественных организаций. До 10 проектов общественных организаций получат поддержку в сфере оказания гуманитарной помощи и поддержки социально уязвимых слоев населения и координации деятельности волонтеров и волонтерских организаций, в том числе с помощью IT решений. В среднем размер индивидуального гранта составляет 2,4 млн тенге на организацию, но окончательно будет определяться на основании полученных заявок.
Что касается СМИ, то здесь поддержку получат до 5 средств массовой информации (медийных проектов) с целью повышения информированности населения о влиянии и последствиях пандемии в разных сферах; популяризации мер поддержки со стороны общественных организаций, населения, правительства и бизнеса во время пандемии. Общий объем финансирования СМИ составляет 8,75 млн тенге, а средний размер финансовой поддержки – 1,75 млн тенге на один проект, но окончательно тоже будет определяться на основании заявки.
Гранты получат общественные и медиапроекты со сроком реализации не более 4 месяцев – в период с 25 апреля по 31 августа 2020 года.
Выбирать победителей будут по следующим критериям: экономичный, адекватный бюджет проекта; социальный эффект; выстроенная логистика и отработанность процессов помощи нуждающимся.
Срок подача заявки в проекте «Qolda» – до 23:00 19 апреля. Итоги конкурса будут озвучены 21 апреля.