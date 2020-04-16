Все массовые мероприятия в Алматы отменены до 30 июня

Все культурно-массовые мероприятия в Алматы отменены до 30 июня. Соответствующее решение принято акиматом города, сообщил республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

"Все культурно-массовые мероприятия в самом крупном мегаполисе Казахстана, по решению местных властей, отменяются до конца июня. Все это делается в целях обеспечения безопасности здоровья горожан и предупреждения распространения коронавирусной инфекции в городе", - говорится в сообщении.

В штабе также цитируют акима города Бакытжана Сагинтаева, заявившего, что "экономика Алматы и социально-производственная сфера" будут восстанавливаться поэтапно, учитывая ситуацию с распространением коронавируса.

Алматы закрыт на карантин с 22 марта, спустя неделю он был ужесточен. Промышленные и строительные компании начнут возвращаться к работе 20 апреля.

В Алматы к этому моменту зарегистрировано 398 случаев коронавируса, 3 человека скончались, 67 выздоровели.