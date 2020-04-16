Великобритания продлевает карантин до 7 мая

Великобритания продлит карантин еще, как минимум, на три недели - до 7 мая, сообщил на брифинге в четверг глава МИД страны, исполняющий обязанности премьер-министра, Доминик Рааб.

"Мы не достигли своих целей в снижении скорости распространения вируса", - цитирует Рааба Русская служба BBC.

Продлить карантин, по словам министра, пришлось из-за того, что его отмена сейчас привела бы к резкому повышению заражаемости.

Британское правительство будет придерживаться ряда критериев, принимая решение об отмене карантина, сказал министр. Эти критерии - в первую очередь подтвержденное статистикой устойчивое снижение числа новых заражений и смертей, обеспеченность больниц и наличие в них свободных мест.

В четверг Великобритания стала шестой страной в мире, где коронавирусом заразились более 100 тысяч человек. К этому моменту в Соединенном Королевстве зарегистрировано 103,1 тыс. случаев коронавируса, скончались 13,7 тыс. человек.

Между тем губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что карантин в городе будет продлен до 15 мая.

Куомо отметил, что будет придерживаться рекомендаций экспертов по ослаблению карантинных мер в штате. Это решение не должно быть политическим или эмоциональным, сказал он.

"Данные и наука. Мы здесь говорим о жизнях людей", - добавил Куомо.

Нью-Йорк - наиболее пострадавший от последствий распространения штат США. В штате заразились коронавирусом более 214 тыс. человек (больше, чем в Испании, занимающей второе место в мире после США по числу заболевших), умерли 11,6 тыс. человек.