В США начнут поэтапно снимать ограничения, введенные из-за коронавируса

Порядка 29 штатов в ближайшее время начнут отменять ограничения, введенные из-за коронавируса, а некоторые сделают это уже в пятницу, 17 апреля, заявил президент США Дональд Трамп, пишут «Известия» . При этом в каждом штате губернаторы сами будут решать, как отменять карантинные меры.

Дональд Трамп заверил, что страна прошла пик эпидемии, уже неделю на 30% территории США не фиксируется новых случаев COVID-19. И именно те штаты, в которых благоприятная ситуация по коронавирусу, «смогут приступить (к снятию ограничений – V) сразу же завтра (17 апреля – V). В целом же открыть границы и смягчить меры могут 29 штатов, сообщил Трамп, но заверил: Нью-Йорка и Нью-Джерси в числе первых точно не будет, так как там обстановка пока тяжелая.

«Основываясь на самых последних данных, наша команда экспертов теперь согласна с тем, что мы можем открыть следующий фронт в нашей войне. Именно это мы и делаем: мы вновь открываем нашу страну, и это надо сделать – Америка хочет открыться, американцы хотят открытия», - цитирует Трампа агентство ТАСС.

Президент США считает, что для того, чтобы «сохранить здоровье наших граждан, мы должны также сохранить здоровье и функционирование нашей экономики».

«В долгосрочной перспективе одно без другого невозможно. Чтобы доставлять продовольствие и медицинские припасы, нам нужна работающая экономика. И мы хотим, чтобы она вновь заработала очень и очень скоро. И именно это произойдет. Я думаю, что начнется настоящий [экономический] бум», - отметил Трамп.

По его словам, федеральное правительство дало губернаторам штатов рекомендации по постепенной отмене санитарных ограничений. План администрации включает три фазы на пути к «восстановлению экономической жизни» США. Трамп подчеркнул, что открывать все и сразу не будут, и если губернаторы штатов посчитают, что им необходимо оставаться закрытыми, «мы позволим им делать это», если «сочтут, что пришло время открыться, мы предоставим им свободу и рекомендации, чтобы осуществить это очень и очень быстро».

Но во время процесса снятия санитарных ограничений власти призывают граждан по-прежнему придерживаться мер предосторожности, в частности, соблюдать нормы социальной дистанции и оставаться дома в случае плохого самочувствия.

Трамп также уверен, что нынешние рекомендации позволят властям США справиться и с еще одной возможной вспышкой коронавируса осенью.

Как сообщает Reuters, перед открытием штатов в больницах должна быть разработана «надежная программа тестирования», включающая тестирование на антитела для работников здравоохранения, говорится в руководствах. Государство должны иметь возможность создавать места скрининга и тестирования для людей с симптомами, а также возможностями отслеживания контактов, а медицинские учреждения должны иметь возможность самостоятельно снабжать средствами индивидуальной защиты и обрабатывать скачки напряжения в случае повторного увеличения случаев COVID-19.

На первом этапе открытия следует избегать групп более чем 10 человек, а поездки должны быть сведены к минимуму, удаленная работа должна поощряться, а общие помещения в офисах закрыты. Школы остаются закрытыми, но кинотеатры, рестораны, стадионы и другие места могут открываться по «строгим протоколам физического дистанцирования». Больницы, которые сильно пострадали от кризиса, могут возобновить плановые операции, которые имеют решающее значение для их дохода, а спортивные залы могут вновь открыться с новыми протоколами. Бары должны оставаться закрытыми.

На втором этапе, применимом к штатам и регионам, в которых нет новых случаев заболеваний, рекомендуется избегать групп из более чем 50 человек, если социальное дистанцирование нецелесообразно. Незаменимые поездки могут возобновиться, школы и молодежные лагеря могут открыться, а бары могут начать работу с «уменьшенной вместимостью стоячих мест».

Фаза три включает неограниченное кадровое обеспечение рабочих мест.

Агентство Reuters сообщает, что более 20 млн американцев подали заявки на пособие по безработице в прошлом месяце.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США к этому моменту зафиксировано 670 353 случая заражения коронавирусом, умерли 33 101 человек, выздоровели 55 947.