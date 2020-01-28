Он был выписан из больницы неделю назад
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Умер второй пилот разбившегося самолета Bek Air
Фото Данияра Мусирова

Во вторник, спустя неделю после выписки из больницы, скончался второй пилот потерпевшего крушение под Алматы самолета авиакомпании Bek Air Миржан Молдакулов, сообщило алматинское управление здравоохранения.

«Пострадавший был выписан домой 21 января в стабильном состоянии из Городской клинической больницы N4 на амбулаторное лечение в поликлинику. В поликлинике был под наблюдением врачей кардиолога, хирурга, терапевта, психолога. Сегодня в 18.00 часов на Службу скорой медицинской помощи поступил вызов о резком ухудшении состояния. Скорая приехала вовремя, были оказаны все реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, которые, однако, были безуспешны», - говорится в сообщении управления.

Командир самолета Bek Air Марат Муратбаев погиб во время крушения. Погибли также 11 пассажиров, еще около 50 человек получили травмы.

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