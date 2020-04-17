Готовность предприятий к возобновлению работы будут проверять рабочие группы на базе акимата

Готовность предприятий к тому, чтобы возобновить работу в период карантина, будут проверять специальные рабочие группы на базе акимата. По результатам проверки предприятию будет выдаваться акт, однако дальнейшее соблюдение санитарных правил будут проверять мониторинговые группы. Об этом на брифинге в Алматы сообщила заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Наталья Дягилева.

По ее словам, порядок снятия ограничений деятельности с объектов определен в постановлении главного госсанврача Алматы номер 18, принятом 15 апреля. В нем также указан алгоритм возобновления работы предприятий.

«На базе акимата формируются рабочие группы. В состав рабочей группы будут входить представители акиматов, представители Национальной палаты предпринимателей и специалисты департамента (контроля качества и безопасности товаров и услуг - V). По мере поступления заявок от предпринимателей будет осуществляться выезд на объекты. Будет проводиться проверка на определение готовности объекта к функционироанию и, если по результатам обследования объект будет готов, то будет выдаваться акт готовности объекта. Далее после того, как объект будет принят в эксплуатацию, мониторинговыми группами будет осуществляться мониторинг дальнейшей деятельности, и если будут выявляться какие-либо нарушения в последующем, то будет ставиться вопрос о закрытии объекта», - сообщила Дягилева. Проверка, по ее словам, будет занимать не более одного дня.

Как сообщила Дягилева, в постановлении определены основные требования к деятельности в период карантина.

«Основные требования - это прежде всего проведение фильтра сотрудников. Перед тем, как принять на работу сотрудника, будет проводиться контактная или бесконтактная термометрия, опрос и осмотр каждого сотрудника с записями в специальном журнале. Если будут выявляться сотрудники с признаками, респираторными симптомами – это кашель, температура, одышка, то они не будут допущены к работе, будут отстраняться. Причем руководителю объекта не нужно просто отправлять домой такого сотрудника, нужно будет вызвать скорую помощь для того, чтобы дать оценку состоянию здоровья», - подчеркнула заместитель руководителя ДККБТУ.

Также, по ее словам, на предприятии должны быть моющие и дезинфекционные средства – у них должно быть свидетельство о регистрации и инструкция. Помещения и контактные поверхности должны обрабатываться, а сотрудники должны быть обеспечены санитайзерами. На предприятии должен быть определен сотрудник, ответственный за соблюдение санитарных требований.