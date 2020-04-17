Права на льготы и выплаты получат казахстанцы, работающие в Узбекистане
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Казахстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о защите прав трудящихся мигрантов
Фото Жанары Каримовой

Главой государства подписан закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Узбекистан, в Республике Казахстан и трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Казахстан, в Республике Узбекистан», сообщается на сайте Акорды.

В рамках соглашения предусмотрено: получение трудящимся мигрантом возмещения вреда вследствие увечья, профессионального заболевания, либо иного повреждения здоровья, связанного с исполнением им трудовых обязанностей, а также гарантированного объема бесплатной медицинской помощи; при занятии педагогической, медицинской или фармацевтической деятельностью трудовые мигранты, получившие педагогическое, медицинское или фармацевтическое образование, проходят установленную законодательством принимающего государства процедуру признания документов об образовании; пенсионное и социальное обеспечение трудящихся-мигрантов в соответствии с законодательством принимающего государства.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов отмечал, что целью соглашения является осуществление мер по регулированию миграционных потоков и предотвращению нелегальной трудовой деятельности в государствах сторон.

«Соглашением определены уполномоченные госорганы, урегулирован приоритет национального законодательства по взаимоотношениям и закреплены базовые гарантии работников. Это права на трудовой отпуск, получение гарантированного объема бесплатной медпомощи при острых заболеваниях, получение документа, подтверждающего сведения об оплате труда, о характере продолжительности трудовой деятельности за период пребывания на территории государства. Установлено, что в случае причинения вреда жизни и здоровью работников в связи с исполнением им трудовых обязанностей, работодатель оплачивает расходы, связанные с транспортировкой и передачей личного имущества», - перечислял глава Минтруда.

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