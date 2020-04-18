Сменился главный санврач Алматы

В этой должности он сменил Айзат Молдагасимову. В пресс-службе Минздрава уточнили, что она отстранена от должности председателя городского департамента комитета контроля качества товаров и услуг, которую она совмещала с постом главного санврача города. Исполнять обязанности председателя департамента также будет Бекшин.

Жандарбек Бекшин до середины марта занимал должность главного санитарного врача Казахстана, затем его сменила в ней Айжан Есмагамбетова. Бекшин оставался зампредом комитета контроля качества товаров и услуг.

В последние недели, по данным Минздрава, Бекшин находился в Алматы, контролируя в городе борьбу с распространением коронавируса.

Айзат Молдагасимова дважды в последний месяц оказывалась под шквалом критики. В первый раз в начале марта, когда вернулась из поездки в Европу и вышла на работу, не оставшись на карантине, хотя на ее рейсе находился заболевший коронавирусом.

Во второй раз Молдагасимова подверглась критике после интервью, в котором винила врачей в беспечности во время пандемии коронавируса. Санврача спрашивали о том, почему в центральной городской клинической больнице Алматы заразилось несколько десятков (на тот момент) медиков. Медперсонал больницы после интервью Молдагасимовой направил письмо президенту, в котором призвал защитить их от нападок. Главный врач больницы уволился, а руководство Минздрава и акимата города несколько раз проводило встречи с врачами этой и других клиник. Последняя видеоконференция с персоналом центральной клинической больницы прошла в субботу, сообщил этим вечером акимат города.