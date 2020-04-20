Жертвами коронавируса в США стали более 40 тыс. человек

В США от коронавируса умерли 40 665 человек, больше всего в городе Нью-Йорк – 14 451. Заразились в Соединенных Штатах в целом 758 720 человек, выздоровели 70 344 человека, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

В Испании зарегистрировано 198 674 случая коронавируса, в Италии – 178 972, во Франции – 154 098, в Германии – 145 742, в Великобритании – 121 172, в Турции – 86 306, в Китае – 83 805, в Иране – 82 211. Россия вошла в десятку стран с наибольшим числом заболевших – 42 853.

Всего заболели в мире 2 402 076 человек, умерли – 165 106 человек, выздоровели – 623 911.

На втором месте по смертности по-прежнему Италия – здесь скончались 23 660 человек, на третьем месте Испания – 20 453 умерших. Во Франции скончались 19 718 человек, в Великобритании – 16 060, в Иране – 5 118, в Германии – 4 642, в Китае – 4 636, в Турции – 2 017, в России – 361.

Лидером по числу выздоровевших остается Германия – 88 тыс., на втором месте Китай – 77 690, на третьем месте Испания – 77 357. США на четвертом месте. В Иране вылечились от коронавируса 57 023 человека, в Италии – 47 055, во Франции – 37 183, в Турции – 11 976, в России – 3 291, в Великобритании – 436.

В Казахстане к этому моменту заразились 1711 человек, выздоровел 401, умерли 19.