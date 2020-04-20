Освещавший ситуацию на блокпостах алматинский активист получил 10 суток ареста

Алматинский гражданский активист Геннадий Крестьянский получил десять суток административного ареста по статье 478 Кодекса об административных правонарушениях (Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях ЧП — V). В интервью Vласти вскоре после окончания суда он заявил, что объявляет сухую голодовку. К суду его привлекли из-за освещения ситуации на блокпостах в Алматы.

«Полное попрание всех законов. Из того времени, которое я хотел использовать, мне дали всего 2-3 минуты. Мне не дали высказаться вообще», - сказал он.

Он также заметил, что судья не стал удовлетворять его ходатайство о вызове свидетелей.

«Это начальник управления полиции Жетусуского района и начальник управления внутренней политики акимата Жетысуского района. Они тогда (в день когда Крестьянский освещал возможные нарушения на блокпостах - V) проявили лояльность и доброжелательность, когда мы были на блокпостах», - добавил активист.

29 марта решение об аресте на двое суток суд вынес по делу соратника Крестьянского Юрия Маленьких, с которым они вместе освещали ситуацию на блокпостах на въездах в город.

В интервью Vласти Крестьянский тогда описал ситуацию, ставшую поводом к привлечению к ответственности. По его словам, они не проходили границу блокпоста, то есть не допустили нарушения.

«Мы к границе блокпоста подошли, - рассказал Крестьянский, - никуда дальше не проходили. Мы подъехали к блокпосту, поехали по соседней тупиковой улице. Там естьтропинки, по которым можно обойти этотблокпост, освещать: вот, тут дырки. Пятьчеловек (полицейских — V) набежало на нас. Мы закрылись в машине, они встали перед ней, чтобы мы не проехали и начали созваниваться. Потом сказали: ладно, можете ехать».

Затем они, по словам Крестьянского, поехали к самому блокпосту. «Блокпост был в 50 метрах от нас. Они (полицейские — V)сказали нам покинуть территорию блокпоста, хотя это был не блокпост. Мы стоим в проулке, где заезд в частный сектор», - утверждает активист. После этого их вновь начали просить покинуть блокпост.

«Мы отошли подальше и разговаривали. К нам начальник полиции Жетысуского района подходил, мило улыбался. Потом подъехал "бобон",из которого четыре человека с чемоданами побежали к нам. Этот начальник сказал им: отбой. Они прыгают в машину и уезжают. Мы с этим начальником мило побеседовали,сказали, что если вам нечего скрывать, организуйте нам завтра экскурсию поблокпосту. Мы, говорю, не будем выходить из вашей машины, посмотрим, зафиксируем все ли правильно, все ли хорошо, и все. Он сказал: да, это хорошая идея. С того момента мы ждем когда нас пригласят»,- добавил Крестьянский.