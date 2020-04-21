Большинство из новых 145 зараженных коронавирусом в Алматы - медики

Из 145 новых случаев COVID-19, выявленных в Алматы за прошедшие сутки, большинство составляют медики, сообщили во вторник в городском акимате.

«В городе выявлено 145 новых случаев за последние сутки. Из них 104 сотрудника Центральной городской клинической больницы, 12 сотрудников Городской поликлиники N 12, 11 сотрудников Городского центра паллиативной помощи, которая в данный момент является провизорным центром и 18 из числа контактированных», - указано в сообщении акимата.

В акимате также рассказали об условиях содержания пациентов в ЦГКБ. Как объяснили в ведомстве, стационар разделен на чистую и на инфицированную зону. На сегодняшний день дополнительно развернуто 150 инфекционных, 60 провизорных и 150 карантинных коек.

«Медицинская помощь больным, находящимся на госпитализации, медицинскими сотрудниками оказывается только в противочумных костюмах. С пациентами работают медики, имеющие отрицательный тест на коронавирус. Медицинские работники, имеющие положительный тест, отстранены от работы и лечатся в инфекционных стационарах и отделениях», - указано в сообщении. В акимате добавили, что «все медорганизации города снабжены необходимым количество средств индивидуальной защиты».

В ЦГКБ ранее уже заболели более 200 медицинских работников. В больнице работают 1200 медиков.