Нацбанк установил лимит для бизнеса на снятие наличных в БВУ

Национальный банк Казахстана сообщил об изменении условий снятия наличных денег с банковских счетов для юридических лиц. В частности, установлены предельные суммы, допустимые для обналичивания. Это решение правления Нацбанка вступит в силу с 1 июня.

«Национальным Банком устанавливаются следующие предельные суммы для снятия наличных денег с банковских счетов юридических лиц: для малого бизнеса – 20 млн тенге в календарный месяц; для среднего бизнеса – 120 млн тенге в календарный месяц; для крупного бизнеса – 150 млн тенге в календарный месяц», - говорится в сообщении.

По данным регулятора, это правило не распространяется на: физических лиц; индивидуальных предпринимателей; субъектов микропредпринимательства; юридических лиц, осуществляющих закуп сельскохозяйственной продовольственной продукции, продукции рыболовства; юридических лиц, занимающихся розничной торговлей продуктами питания, напитками, фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами, а также на банки второго уровня, АО «Казпочта» и небанковские обменные пункты.

Превышение установленных лимитов допускается, но для этого юрлицам нужно представить в банк соответствующее обоснование. А БВУ в свою очередь согласовывает заявку на увеличение суммы с комитетом государственных доходов министерства финансов в течение трех рабочих дней.

Заместитель председателя Нацбанка Дина Галиева отметила, что нововведения направлены на снижение размеров теневой экономики.

«Денежные средства на банковских счетах компаний – это их собственные активы. Предприниматели не ограничены в проведении необходимых операций безналичным способом. Нововведение направлено на снижение размеров теневой экономики, повышение прозрачности операций, проводимых субъектами бизнеса, а также борьбу с отмыванием денег, полученных незаконным путем и снижению уровня коррупции. Отмечу, что вводимые меры обсуждались с Ассоциацией финансистов Казахстана, а также одобрены Советом по финансовой стабильности Республики Казахстан. Переход к более прозрачным экономическим отношениям будет стимулировать зарубежные компании инвестировать в нашу экономику и обеспечит приток капитала в страну», - прокомментировала она.

Галиева заверила: перед тем, как принять это решение, была тщательно изучена и проанализирована ситуация, в том числе, цели снятия наличных денег юридическими лицами и суммы.

«Сумма обналиченных денег растет из года в год. При этом, как указывают сами предприниматели, эти средства идут на то, чтобы платить за те или иные товары и различные услуги. Компании могут проводить такие операции безналичным способом – нет никаких ограничений. Для этого сегодня созданы все необходимые условия. Банками организованы и сопровождаются зарплатные проекты, создана комфортная среда для проведения платежей, безналичных расчетов и переводов», - подчеркнула зампред Нацбанка.

В 2019 году в среднем одно юридическое лицо обналичивало около 9 млн тенге в год или 747 тыс. тенге в месяц.

«Вводимые нами лимиты, гораздо выше вышеуказанных. Поэтому, мы не ожидаем каких-либо трудностей для бизнеса», - подчеркивает она.

По ее словам, сегодня в соответствии с законом «О платежах и платежных системах», которым предусмотрено ограничение на проведение операции с наличными деньгами между юридическими лицами, платежи по сделкам, сумма которых превышает тысячекратный размер МРП (2 778 000 тенге), осуществляются только в безналичном порядке. Таким образом, вводимые предельные размеры на снятие наличных денег превышают указанную сумму даже для субъектов малого бизнеса в 7,5 раз.

«Кроме того, еще раз отмечу, что юридические лица вправе снимать наличные деньги со своих банковских счетов, разница состоит лишь в том, что теперь обозначены предельные суммы», - отмечает Галиева.

Что касается согласования на снятие суммы превышающей установленный лимит, то, по ее словам, до 1 июня совместно с банками второго уровня и КГД будут отработаны все механизмы по передаче информации от предпринимателей и проведения процедуры согласования.

«Если в течение 3-х рабочих дней компания не получит ответ от КГД МФ, то транзакция по снятию наличности по данному запросу считается автоматически одобренной», - добавила она.