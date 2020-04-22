Из-за коронавируса в 30 странах может начаться голод – ООН

Из-за пандемии коронавируса человечество может столкнуться с голодом «библейских масштабов», если не обеспечит продовольственную безопасность. Об этом, как пишет РБК , заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

По данным ВПП, до конца года с острой нехваткой продовольствия в мире могут столкнуться 265 млн человек, что вдвое больше прошлогодней – из-за коронавируса на грани голода оказались 130 млн человек. Ведущий экономист программы Ариф Хуссейн отмечает, что режим самоизоляции и экономическая рецессия уже ударили по жителям голодающих стран. Прежде всего, это страны Африки, где живет половина голодающих. Еще 43 млн человек проживают на Ближнем Востоке и в Азии, 18,5 млн – в странах Карибского бассейна и Латинской Америки. Вместе с тем опасение вызывает также ситуация на юго-востоке Украины.

Бизли назвал пандемию коронавируса «худшим гуманитарным кризисом со времен Второй мировой войны» и заявил, что без помощи ВПП «ежедневно от голода будут умирать 300 тыс. человек, и так на протяжении трех месяцев». По одному из сценариев, голод распространится в 30 странах мира, в 10 из них уже сейчас около 1 млн человек находятся на грани голодной смерти.

Отметим, что ранее, 16 апреля, в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).заявляли: пандемия коронавируса не несет долгосрочной угрозы для мировой продовольственной безопасности.

«В глобальном смысле еды достаточно для всех. Например, мировые запасы зерновых находятся на комфортном уровне, а прогнозы на урожай пшеницы и других основных сельскохозяйственных культур (например, рис) на 2020 год положительные», - сказал представитель организации РИА Новости.

Он отмечал, что «долгосрочной угрозы для продовольствия не должно быть», пока пандемия находится под контролем, а сельскохозяйственный капитал – человеческий, социальный, экономический – не растрачивается впустую.

При этом ФАО призвала все страны сохранять открытость международной торговли и принимать меры по защите цепочек поставок продовольствия.