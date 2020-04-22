Изменения в закон о чрезвычайном положении мажилис рассмотрит в срочном порядке

В среду в ходе пленарного заседания мажилис взял в работу проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам чрезвычайного положения», который планируется обсудить и рассмотреть в течение месяца.

«Указанный проект закона разработан в целях исполнения указа президента РК от 16 марта 2020 года о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности. Целью проекта закона является принятие оперативных мер для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя, в том числе устойчивости всей государственной системы», - сказал председатель комитета по экономической реформе и региональному развитию, депутат Нуртай Сабильянов.

По его словам, законопроектом предусматривается внесение изменений в некоторые законодательные акты «О чрезвычайном положении» и в ряд правовых актов. Комитет планирует представить по нему заключение до 27 мая.