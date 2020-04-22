Также освобожден от должности заместитель командира полка патрульной полиции
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Глава управления криминальной полиции Алматы освобожден от должности из-за кортежа, проехавшего через блокпост
фото Данияра Мусирова

Глава управления криминальной полиции и заместитель командира полка патрульной полиции Алматы освобождены от занимаемых должностей из-за элитного кортежа, который незаконно проехал через блокпост, сообщила пресс-служба МВД.

«По факту незаконного проезда через блокпост в Алматы за нарушение режима чрезвычайного положения 5 человек задержаны и привлечены к административной ответственности в виде ареста на срок от 10 до 15 суток. Все четыре элитных автомобиля находятся на штрафстоянке. Ещё двое участников кортежа находятся в розыске», - говорится в сообщении.

Что касается сотрудников полиции, допустивших это и не принявших меры, то, по информации МВД, они «получили дисциплинарные взыскания», а начальник управления криминальной полиции Жанболат Зиадин и заместитель командира полка патрульной полиции Ержан Куанышбаев освобождены от занимаемых должностей.

«Обеспечение правопорядка и безопасности граждан всегда было и остается основной задачей сотрудников органов внутренних дел. Нарушения режима чрезвычайного положения и карантина не допустимы, тем более со стороны личного состава. Это должны помнить как рядовые сотрудники, так и их руководители. Исключений быть не может», - подчеркнул глава МВД Ерлан Тургумбаев на совещании с руководителями региональных подразделений, прошедшем 21 апреля в режиме видеоконференцсвязи.

Ранее в соцсетях появилось видео, как элитный кортеж проезжает через блокпост, чтобы отправить на той. В департаменте полиции Алматы сообщали, что автомобили алматинцев отправлены на штрафстоянку.

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