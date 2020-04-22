Агентство финнадзора требует от акционера докапитализировать Tengri Bank

Агентством по регулированию и развитию финансового рынка начата внеплановая проверка по поступающим обращениям от клиентов АО «Tengri Bank». Кроме того, акционеру банка направлено требование обеспечить докапитализацию до 30 апреля, сообщает в среду пресс-служба агентства.

«В связи с временными трудностями с ликвидностью, ограничением своевременного исполнения обязательств перед клиентами, а также оттоком клиентских платежей, агентство по регулированию и развитию финансового рынка осуществляет надзор за деятельностью АО «Tengri Bank» в усиленном режиме. Агентством начата и проводится внеплановая проверка по вопросам поступающих обращений от клиентов банка», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что, в соответствии с банковским законодательством Казахстана, обязательства по поддержанию финансовой стабильности банков возложены на крупных участников-акционеров банка. В этой связи, агентство направило соответствующее требование в адрес крупного акционера банка, которым является Punjab National Bank, по докапитализации АО «Tengri Bank» в срок до 30 апреля 2020 года.

«Согласно требованию, крупному участнику необходимо обеспечить капитализацию в объемах, достаточных для соблюдения пруденциальных нормативов, бесперебойного исполнения платежей и осуществления переводов денежных средств клиентов», подчеркнули в пресс-службе, заверив, что также работа проводится с другими акционерами банка.

Tengri Bank на 1 марта, по данным Нацбанка, занимал 20-е место по размеру активов среди казахстанских банков. Активы банка составляли 118,4 млрд. тенге, ссудный портфель - 99,1 млрд. тенге, собственный капитал - 20,5 млрд. тенге.

Индийский Punjab National Bank владеет 41,6% акций банка. Tengri Bank дважды объявлял о планах слияния с другими небольшими казахстанскими финансовыми институтами, однако до их реализации не дошло.