Всемирный банк понизил прогноз средней цены на нефть в 2020 году до $35

Всемирный банк ожидает, что средняя цена на нефть в 2020 году сложится на уровне $35 за баррель, а в 2021 году - $42 за баррель, говорится в докладе организации о перспективах развития рынка сырьевых товаров, передает ТАСС .

В октябре прошлого года Всемирный банк прогнозировал средние цены на нефть на уровне $58 и $59,1 за баррель соответственно.

"Среднемесячные цены на нефть в период с января по март упали на 50%, - отмечается в докладе. - Ожидается, что в 2020 году они [цены на нефть] составят в среднем $35 за баррель, что станет резким снижением по сравнению с октябрьским прогнозом и падением на 43% по сравнению со средним показателем за 2019 год - $61 за баррель".

"Пересмотр [показателя] в сторону понижения отражает беспрецедентное падение спроса, - уточняют в организации. - Снижение цен на нефть осложняется неопределенностью вокруг договоренностей по добыче между Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и другими производителями нефти. Ожидается, что в 2020 году цены на энергоносители в целом (в том числе природный газ и уголь) будут в среднем на 40% ниже, но в 2021 году произойдет значительный подъем".