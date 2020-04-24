IT-холдинг Chocofamily столкнулся с 85% падением выручки по всей группе компаний. Его ежедневные потери составляют 10 млн. тенге, что заставляет руководство урезать зарплаты и лишние статьи расходов. При этом IT-сектор пока не получил поддержки от государства: высокая налоговая нагрузка на фонд оплаты труда вынуждает Chocofamily разрывать контракты с сотрудниками. Несмотря на сегодняшние потрясения, холдингу удалось привлечь новых инвесторов – венчурная отрасль по-прежнему кажется им перспективной в долгосрочном периоде, рассказал CEO холдинга Рамиль Мухоряпов.

По словам исполнительного директора, наиболее пострадавшими в нынешней ситуации оказались купонный сервис Chocolife и тревел-проекты Aviata/Chocotravel – ключевые активы компании. Все они сократили выручку на 95%. В тревел сегменте Chocofamily пока лишь возвращает билеты, и ничего не продаёт. Ресторанный сервис «Рахмет», которым в основном пользуются в офлайне, — на 85%. В то же время два проекта холдинга – Chocofood и Lensmark – за март выросли на 15%. В апреле рост может дойти до 20-25%, а дополнительно его сможет поддержать запуск доставки продуктов из супермаркетов.

В период кризиса у Chocofamily есть два приоритета: выживание и выполнение обязательств перед командой, партнерами, поставщиками и государством. Согласно её пессимистичному прогнозу, карантин продлится до начала июня, после чего экономика начнёт постепенно оживать. Однако полноценного восстановления активности холдинг ожидает только к концу года.

Из 850 сотрудников компании 120 ушли в неоплачиваемый отпуск, ещё около 50 человек уволились с выплатой месячной компенсации. HR специалисты консультируют оставшихся без работы на предмет получения социальных пособий от государства, а также пытаются трудоустроить временно незадействованные команды в другие компании холдинга, которые пострадали меньше всего.

«Часть нашей команды перешла в райдеры: там хороший заработок — до 300-500 тысяч тенге, возможность легально перемещаться по городу, полный комплект защитных средств. С остальной частью команды договорились о сокращении заработных плат. Часть топ-менеджеров согласилась на снижение зарплат на 75%. Договорились восстанавливать заработные платы по мере восстановления выручки», - пояснил Мухоряпов.

Пятикратному сокращению был подвергнут маркетинговый бюджет компании – до 25 млн. тенге в месяц. Предпочтение пока отдаётся только инструментам с максимальной отдачей. Отменена была и субсидия на бесплатную доставку в Chocofood. C 1 июня сервис также планирует увеличивать комиссии по обслуживанию для 20% своих клиентов.

Несмотря на серьезные меры по сокращению расходов, общий размер убытка Chocofamily за период кризиса мог бы составить более 700 млн. тенге. По этой причине топ-менеджмент обратился к акционерам за стабилизационным займом в $1 млн. Помимо этого им удалось привлечь $350 тыс. у нового инвестора. «Несмотря на антикризисные меры в их собственных бизнесах, Тимур Турлов (Freedom Finance), Мурат Абдрахманов (Astel, Kaztranscom) и Айдын Рахимбаев (BI Group) — предоставили нам дополнительный капитал, а Канат Темирбеков (Alem Agro) стал новым акционером Chocofamily», - сообщил Мухоряпов.

Ключевая сложность для холдинга состоит в отсутствии государственной поддержки IT-отрасли. Вопреки заявлениям президента о поддержке всех секторов экономики, веб-порталы Chocofamily и их деятельность по обработке данных оказались оказалась без доступа к налоговым льготам. Хотя часть рынка, занимающаяся тем же видом бизнеса, получила эти послабления. По этой причине компания Мухоряпова столкнулась с дилеммой: чем больше персонала и заработных плат она сохраняет, тем больше платит налогов. На фонд оплаты труда, по его словам, приходится 70% всех её расходов. До кризиса они были равны 300 млн. тенге, а треть из них шла на уплату налогов. Без поддержки остаётся и туристический бизнес холдинга, которая юридически не подпадает под статус туристического агентства.

Тем не менее, вопреки спаду продаж, инвесторы понимают, что ИТ-отрасль, скорее, выиграет от происходящих изменений, говорит Мухоряпов. «Мы быстрее традиционных отраслей сможем восстановиться и продолжить рост, а кризис позволит нам быть эффективнее - никто не планирует возвращаться к прежней структуре расходов, а значит, при восстановлении выручки к концу года - прибыль вырастет. Уже в разгар кризиса мы получили ряд предложений об инвестициях, в том числе стратегического характера. Сейчас ведем переговоры».

Одним из перспективных направлений, по мнению компании, может стать сервис онлайн-медицины iDoctor. Её сотрудники уже подготовили функционал, который позволит жителям страны связываться с врачом из любой точки Казахстана. Опросы медработников показали, что в 80-90% случаях диагноз человеку может быть поставлен без очного приёма. Сейчас его запуск затрудняет лишь отсутствие возможности производить идентификации граждан по мобильному телефону. В скором времени её должно предоставить Министерство цифровизации и АО «Нит».

Вопреки нынешним трудностям Chocofamily продолжает готовиться к IPO и потому не исключает сделок по консолидации рынка. В 2020 году они могут разместить конвертируемые облигации на $10-15 млн. на Казахстанской фондовой бирже или в Международном финансовом центре, в надежде привлечь деньги частных лиц.