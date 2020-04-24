Казахстанские авиакомпании могут обязать пассажиров надевать маски и перчатки во время полета

Казахстанские авиаперевозчики могут обязать пассажиров при посадке на борт иметь медицинские маски и перчатки в целях нераспространения коронавируса, сообщил в пятницу управляющий директор по логистике и международному сотрудничеству АО «ФНБ «Самрук-Казына» Канат Алпысбаев.

«Пока окончательного решения нет, но однозначно, конечно, если говорить об опыте полета зарубежных наших коллег, в первую очередь, это беспрекословное наличие средств собственной безопасности, то есть без маски и без перчаток на борт (пассажиры - V.) пускаться не будут. Соответственно, конечно, это измерение температуры тела пассажира при посадке, мониторинг дальнейший при полете», - сказал Алпысбаев на брифинге.

По его словам, окончательное решение будет принято после возобновления полетов.