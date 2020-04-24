На сегодняшний день таких пациентов в городе больше нет
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В Ухане вылечили от коронавируса последнего тяжелобольного пациента
фото EPA-EFE

Врачи китайского города Ухань вылечили от коронавируса последнего тяжелобольного пациента, сообщает ТАСС.

«Согласно только что поступившим данным, в Ухане вылечили последнего больного, у которого заболевание, вызванное коронавирусом, протекало в тяжелой форме, и на сегодняшний момент число таких пациентов в этом городе равно нулю», - сообщил на брифинге представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

Сейчас в больницах провинции Хубэй, административным центром которой является Ухань, находятся 47 зараженных коронавирусом. При этом здесь уже 20 дней не было выявлено новых случаев заражения. 18 апреля провинция была объявлена регионом с низким уровнем эпидемиологической опасности.

С момента вспышки коронавируса в Ухане было подтверждено более 50 тыс. случаев заражения, около 93% инфицированных выздоровели, умерли 3 869 человек.

По последним данным, в Китае осталось 915 зараженных коронавирусом, у 57 заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме. У 20 человек подозревают инфекцию, они находятся на карантине, под наблюдением медиков находятся свыше 8,3 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными.

Всего с начала эпидемии в Китае заразились свыше 83 тыс. человек.

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