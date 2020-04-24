Глава Lufthansa ожидает сокращения около 10 тыс. рабочих мест из-за пандемии

Глава крупнейшей европейской авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор ожидает сокращения около 10 тыс. рабочих мест из-за последствий распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в послании председателя правления, направленном сотрудникам концерна, сообщает ТАСС .

Шпор прогнозирует, что авиапарк компании будет сокращен примерно на 100 самолетов. По его мнению, Lufthansa снова достигнет прежнего уровня лишь в 2023 году. "Мы как отрасль первыми пострадали от этого мирового кризиса и авиация будет одной из последних, кто преодолеет его", - приводятся выдержки из послания.

В четверг Lufthansa объявила, что больше не сможет преодолеть кризис собственными силами. Идут переговоры о предоставлении ей многомиллиардной государственной помощи.

Ранее Шпор заявил, что Lufthansa теряет каждый час по 1 млн евро из-за последствий распространения коронавируса и приостановки большей части полетов. Пандемия заставила Lufthansa на 95% сократить план полетов. Перевозчик принял также решение остановить работу дочерней компании Germanwings. Перед пандемией в концерне работали по всему миру около 130 тыс. человек. Флот насчитывает примерно 760 самолетов.