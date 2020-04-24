Глава Lufthansa ожидает сокращения около 10 тыс. рабочих мест из-за пандемии

Он прогнозирует, что авиакомпания снова достигнет прежнего уровня лишь в 2023 году
Глава крупнейшей европейской авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор ожидает сокращения около 10 тыс. рабочих мест из-за последствий распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в послании председателя правления, направленном сотрудникам концерна, сообщает ТАСС.
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