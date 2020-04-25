Число жертв коронавируса в США превысило 50 тыс.

В США число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 890 524, из общего числа заболевших умерли уже 51 017 человек, выздоровели 96 677 (второе место в мире по числу выздоровевших), свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Больше всего заболевших в Нью-Йорке – 271 590 человек. Сложная ситуация остается в штате Нью-Джерси, где количество подтвержденных случаев заражения превысило 100 тыс. (100 025).

В Испании – в стране, занимающей второе место по заболеваемости коронавирусом в мире – 219 764 подтвержденных случая, из общего числа заболевших умерли 22 524 человека. В Италии общее число зараженных достигло 192 994, скончались – 25 969. Во Франции число подтвержденных случаев COVID-19 составляет 159 495, скончались 22 245 человек. В Италии зарегистрирован рекордно низкий за последний месяц уровень смертности от коронавируса: за последние сутки скончались 420 человек, это самый низкий дневной прирост с 19 марта. Снижение смертности отмечают также в Испании и Франции.

В Германии – 154 545 заболевших и 5 723 умерших, в Великобритании – 144 635 инфицированных и 19 506 умерших, в Турции – 104 912 подтвержденных случаев, из них 2 600 летальных, в Иране – 88 194 заразившихся и 5 574 умерших, в Китае – 88 835 случаев заражения и 4 636 летальных случаев.

В России число случаев COVID-19 составляет уже 68 622, умерли 615 человек.

Общее число случаев коронавируса в мире достигло 2 790 986, умерли 195 920 заразившихся, вылечились 781 382. При этом среди стран Европы по числу вылеченных пациентов лидирует Германия – 106 800. На втором месте Испания – 92 355 выздороевших, на третьем месте Италия – 60 498. Во Франции выздоровели 44 197 пациентов с коронавирусом, в Турции – 21 737 выздоровевших, в Великобритании – 721.

В Иране выздоровели 66 599 человек, в России – 5 568.

В Казахстане к этому моменту 2416 подтвержденных случаев COVID-19, выздоровели 604 человека из общего числа заболевших, скончались 25 человек, причем 5 человек – за последние сутки.