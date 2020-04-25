У активиста Геннадия Крестьянского в спецприемнике случился инсульт

Алматинский гражданский активист Геннадий Крестьянский сообщил Vласти, что вчера у него в специализированном приемнике для административно арестованных случился ишемический инсульт. По его словам, на него оказывалось давление. После инсульта правую часть его тела на некоторое время парализовало.

Сейчас, по его словам, он находится в городской больнице №4, в неврологическом отделении. После решения суда о его аресте активист объявил сухую голодовку.

«Вчера утром у меня сильно поднялось давление. Мне вызвали скорую. Давление 170. Меня обкололи, стабилизировали и уехали. Потом, после обеда, меня вызвал замначальника спецприемника по поводу того, что я возмущаюсь условиями содержания (Крестьянский был недоволен условиями и тем, что сотрудники, по его словам, не носили медицинские маски - V). Из-за моих возмущений он начал на меня орать, угрожать. Когда я выходил из его кабинета, на пороге упал и потерял сознание. У меня начались судороги, вызвали скорую. Меня стабилизировали полтора часа. Сначала я не мог даже разговаривать и шевелить правой стороной вообще, с трудом передвигался», - сообщил Крестьянский корреспонденту Vласти по телефону.

Ранее он сидел в камере, где помимо него был только один человек, а потом, после инсульта, его перевели в другую камеру, где он, по его словам, столкнулся с угрозами. «Когда медики уехали, - сказал Крестьянский, - замначальника отправил меня со всей одеждой в другую камеру. Как только я переступил порог этой камеры, на меня начали наезжать. Они (арестанты - V) начали меня жестко прессовать морально, угрожали физически, оскорбляли, унижали. Сказали, что до утра не доживу».

Он говорит, что с трудом докричался до охраны. «Охрана открыла дверь, но никак не реагировала. Заключенные меня за ноги обратно в камеру тащили. Чтобы привлечь внимание, мне пришлось головой биться о металлическую ручку. Они меня оттаскивали. Я сильных увечий себе не нанес», - говорит активист.

Позже его вернули в старую камеру. Через пять минут приехала третья по счету карета скорой помощи. У него вновь поднялось давление, появилась аритмия, сделали кардиограмму. «Врач сказала, что здесь меня не оставят, потому что срочно надо меня везти в больницу. Меня повезли в 4 горбольницу, где я прошел полное медобследование, ЭКГ головного мозга, кровь, мочу на анализы [сдал]. Мой лечащий врач сказал, что мне необходимо лечиться не менее семи дней. Меня сопровождали два охранника. Меня поместили в качественную палату, сделали несколько капельниц. Сегодня утром поел кашу, чувствую себя лучше. Лечащий врач сказал, что чувствительность вернулась на 4 бала из пяти», - добавил Крестьянский.

Резюмируя, он заметил, что сегодня у него должна был быть апелляция, поэтому он отказался от госпитализации после инсульта. Он считает, что апелляция пройдет без его участия. Из больницы он должен будет вернуться в тюрьму. «Там меня могут опять начать пресовать (оказывать давление — V). Я опасаюсь за свою жизнь», - подчеркнул он.

Пресс-служба Департамента полиции города Алматы сообщила, что «накануне гр. Крестьянский Г. почувствовал недомогание. В связи с чем, ему незамедлительно была вызвана скорая помощь. Врачами Крестьянский был госпитализирован в одну из больниц города».

20 апреля алматинский гражданский активист Геннадий Крестьянский получил десять суток административного ареста по статье 478 Кодекса об административных правонарушениях, он освещал ситуацию на блокпостах.

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