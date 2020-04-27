Режим ЧП в Казахстане продлен до 11 мая

Пик заболеваемости коронавирусом в Казахстане окончательно не пройден, поэтому режим ЧП в стране продлен до 11 мая, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Пик заболеваемости в Казахстане окончательно не пройден. По-прежнему сохраняется угроза выхода ситуации из-под контроля. Без дальнейшего соблюдения мер предосторожности могут возникнуть другие очаги инфекции», - говорится в заявлении главы государства на сайте Акорды.

Токаев подчеркнул, что «опасность болезни преуменьшать нельзя», так как «коронавирус отличается повышенной заразностью и несет в себе серьезнейшую угрозу здоровью людей», и «это признает практически весь мир».

«С учетом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения Государственной комиссии и экспертов я принял решение подписать Указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года. Это решение продиктовано нынешней сложной реальностью», - заявил президент.

«В соответствии с законом 11 мая режим ЧП будет завершен, если, конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. Надеюсь, что этого не случится», - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что сейчас общая задача – это не допустить негативного сценария в Казахстане.

«Для меня нет ничего важнее жизни каждого соотечественника», - отметил Токаев.

Режим ЧП в Казахстане действует с 08:00 часов 16 марта. На этот период принят ряд мер и временных ограничений. В частности, усилена охрана общественного порядка, охрана особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, отменены массовые мероприятия, ограничено функционирование крупных объектов торговли, приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей. Также запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, семейных, памятных мероприятий; установлены ограничения на въезд и выезд с территории Казахстана как для граждан республики, так и для иностранцев.

Позже президент объявил о мерах господдержки для бизнеса – это налоговые преференции, отсрочки по платежам и займам, предоставление льготных кредитов и снижение процентных ставок. Помимо этого, в стране введены дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших секторов экономики - общественное питание, отдельные сектора торговли, транспортные услуги, консультационные услуги, IT-сектор, гостиничный бизнес, туризм и т.д. В числе мер - отмена начисления и уплаты налогов и других платежей с фонда оплаты труда на 6 месяцев до 1 октября 2020 года.

А всем, кто остался на период режима ЧП без работы или чье финансовое положение ухудшилось, государством начисляется соцвыплата в размере одной минимальной заработной платы - 42 500 тенге.

10 апреля госкомиссия приняла решение продлить режим ЧП в стране до конца месяца. Позже соответствующий указ подписал президент. Также было решено продлить карантин в столице, Алматы, действующий с 22 марта, а также в Шымкенте – здесь карантин был введен 4 апреля.

В Алматы по решению местных властей все массовые мероприятия отменены до конца июня.