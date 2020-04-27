Турция отказалась брать казахстанцев на борт самолета, который направлялся в Казахстан за турецкими гражданами

Турция вывезла из столицы Казахстана и Алматы свыше 160 своих граждан, однако отказалась брать на борт самолета и доставить на родину граждан РК, заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«24 апреля самолетом авиакомпании Turkish Airlines из городов Нур-Султан и Алматы были вывезены свыше 160 граждан Турции. Нашим посольством в Анкаре предварительно прорабатывался вопрос о возвращении казахстанцев из Турции этим же бортом. Однако турецкая сторона отказалась брать наших соотечественников на этот самолет», - проинформировал он.

Смадияров не уточнил, сколько граждан Казахстана находятся в Турции, отметив, что МИД «продолжит оказывать содействие нашим гражданам за рубежом в их возвращении на родину».