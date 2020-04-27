Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9,5%

«Ситуация в апреле 2020 года в Казахстане развивается под воздействием ухудшения внешних экономических условий. На фоне распространения коронавируса продлены карантинные меры. Крупнейшие экономики мира переживают снижение деловой активности, что сказывается на показателях мировой торговли, производства, сферы услуг. Ситуация на рынке нефти остается нестабильной на фоне сохраняющегося дисбаланса спроса и предложения. В марте 2020 года начали реализовываться инфляционные риски в Республике Казахстан», - отмечают в Нацбанке.

Регулятор констатирует, что на фоне распространения коронавируса в мировой экономике наблюдается рецессия, и по последним прогнозам МВФ, в 2020 году ожидается спад мировой экономики на 3,0%, в том числе в странах – торговых партнерах Казахстана. В частности, падение экономики ЕС прогнозируется в 7,5%, России – 5,5%, замедление роста экономики Китая оценивается до 1,2%. Помимо этого, волатильность на рынке нефти сохраняется на фоне снижения мирового спроса и роста запасов, а также неопределенности в отношении продолжительности эпидемии. По состоянию на утро 27 апреля нефть марки Brent торгуется по цене $20,6 за баррель.

«Снижение мирового совокупного спроса отражается на показателях экономической активности в Казахстане. По предварительным оценкам КС МНЭ, годовой рост реального ВВП в первом квартале 2020 года составил 2,7%. Индекс деловой активности, ежемесячно оцениваемый Национальным банком на основе опроса предприятий, снизился в марте 2020 года до 41,5% по сравнению с 49,1% в феврале и 50,1% в январе 2020 года. По обновленным прогнозам социально-экономического развития правительства Республики Казахстан, снижение реального ВВП в 2020 году составит 0,9%. В свою очередь, по оценке Национального банка снижение может достигнуть 1,3% на фоне более негативных оценок перспектив развития внешнего сектора», - отмечает Нацбанк.

Как подчеркивает регулятор, более медленная реакция совокупного спроса в Казахстане на изменение внешней среды связана с высокими темпами в начале текущего года. Рост инвестиций в основной капитал в январе-марте замедлился до 5,1% по сравнению с 11,6% в январе-феврале. При этом Нацбанк считает, что принимаемые меры со стороны государства по поддержке доходов населения и занятости будут стимулировать совокупный спрос, который, в свою очередь, будет способствовать поэтапному восстановлению экономической активности.

Вместе с тем годовая инфляция в марте достигла 6,4%, превысив верхнюю границу целевого коридора 4-6%. Основной вклад внесло ускорение роста цен на продовольственные товары до 9,3% (8,6% в феврале 2020 года). Годовая непродовольственная инфляция в первом квартале 2020 года практически не изменилась и составила 5,5%. Платные услуги стали дороже на 3,5% в результате исчерпания эффекта административного снижения цен на регулируемые коммунальные услуги в предыдущем году.

«С учетом рисков неопределенности развития мировой экономики и эффекта переноса обменного курса тенге во внутренние цены, при сохранении цен на нефть на текущем уровне инфляция на конец 2020 года сложится в коридоре 9-11%», - прогнозирует регулятор.

Опросы показывают, что инфляционные ожидания населения также повысились вслед за инфляцией. Так, в марте они увеличились до 6,4% по сравнению с 5,2% в феврале. По оценкам Национального банка, рост будет ограниченным на фоне введенного карантина и мер по поддержанию спроса в экономике.

«Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься исходя из темпов восстановления экономики, баланса инфляционных рисков, уровня совокупного спроса, а также с учетом мер по обеспечению финансовой стабильности», - сообщили в Нацбанке, уточнив, что очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 8 июня в 15:00.