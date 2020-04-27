В столице и Алматы с 28 апреля откроют банки

Решением государственной комиссии по обеспечению режима ЧП с 28 апреля по 4 мая, хоть и с некоторыми ограничениями, но возобновляется работа банков второго уровня, страховых компаний, платежных организаций и ряда других объектов финансовой сферы в столице и Алматы, сообщает в понедельник пресс-служба агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

«На основании решения госкомиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК от 27 марта 2020 года приказываем: с 28 апреля по 4 мая 2020 года в городах Нур-Султан и Алматы установить график работы субъектов, указанных в приложении 1 к настоящему совместному приказу, с 9:00 до 17:00 часов», - говорится в тексте документа, распространенным пресс-службой агентства.

Речь идет о банках второго уровня, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (за исключением юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Нацбанка на обменные операции с наличной иностранной валютой), страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры, организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, микрофинансовые организации и кредитные товарищества, платежные организации.

Для возобновления работы этим субъектам необходимо самостоятельно определить филиалы и отделения для обслуживания. А численность их персонала, находящегося на рабочих местах, не должна превышать 50% от общей штатной численности.

Кроме того, документом разрешена работа ломбардов с 9:00 до 16:00 часов «исключительно в целях прохождения ими учетной регистрации в качестве организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, в соответствии с законодательством РК». Численность персонала ломбардов для осуществления деятельности не должна превышать трех человек.

«Установить график работы АО «Казахстанская фондовая биржа» и «Центральный депозитарий ценных бумаг» с 9:00 до 15:00 часов», - отмечается в сообщении.

Банкам второго уровня, Национальному оператору почты и юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, необходимо обеспечить в рабочие часы непрерывную деятельность по обеспечению субъектов экономики и населения наличными деньгами, в том числе по своевременному пополнению банкоматов наличными деньгами и их бесперебойной работе. Кроме того, БВУ и Национальный оператор почты должны обеспечить организацию работы служб, осуществляющих обработку операций клиентов и бесперебойное функционирование банкоматов, терминалов, интернет-банкинга, мобильного банкинга и других систем дистанционного управления банковскими счетами клиектов, инкассаторской службы, call-службы, службы доставки платежных карт, а также других служб по их усмотрению.