Жителям столицы можно гулять во дворе, но запрещено устраивать пикники на дачах – акимат

Жителям столицы с 27 апреля разрешается выходить гулять во двор, а дачникам ездить на участки, расположенные в пределах карантинной зоны. Но устраивать пикники, звать гостей и соседей запрещено, проинформировали в акимате города.

«Людям преклонного возраста и с хроническими заболеваниями рекомендуется без крайней надобности воздержаться от выхода на улицу, так как данная категория наиболее подвержена риску заболевания COVID-19. Жителям необходимо соблюдать строгие меры предосторожности и пользоваться средствами защиты. Кроме того, на детских площадках соблюдать дистанцию», - подчеркнули в акимате.

Здесь также напомнили, что ежедневно ведутся работы по дезинфекции всей территории города, в том числе дворовых территорий, площадок и т.д., и эти работы будут усилены.

С 27 апреля также разрешается ездить на садовые участки, расположенные в пределах карантинной зоны.

«Дачникам разрешается проводить работы по посадке семян и рассады на огороде, запрещается звать гостей/соседей и организовывать пикники на природе либо же на территории дачи. Необходимо соблюдать строгие меры предосторожности и носить средства защиты», - отметили в акимате города.

Кроме того, с 27 апреля возобновляется деятельность при соблюдении строгих санитарных норм магазинов по продаже электробытовой техники площадь более 2 тыс. кв. м, банков и микрофинансовых организаций, страховых организаций, риэлтерских компаний, агентств, консалтинговых услуг по оценке недвижимости, а также магазинов по продаже семян, зоомагазинов (за исключением цветочных магазинов).

«В связи с тем, что риски заражения не сняты, места массового скопления, как кинотеатры, ТРЦ, клубы, рестораны/кафе (кроме онлайн-заказов) останутся закрытыми. В том числе, работа общественного транспорта до конца карантина не будет восстановлена. Закрытыми также останутся детские сады, кружки, секции, обучение в школах и университетах также будет проходить в дистанционном режиме», - проинформировали власти города.