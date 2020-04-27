Стоимость авиабилетов после возобновления полетов, не изменится, обещает Абаев

После возобновления авиасообщения между столицей и Алматы стоимость авиабилетов не изменится, заявил в понедельник в ходе брифинга министр информации и общественного развития Даурен Абаев. При этом он сообщил, что для полета казахстанцам необходимо будет предъявить справку с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию и иметь средства индивидуальной защиты.

«По обеспечению авиасообщением между городами Алматы и Нур-Султан. На первоначальном этапе планируется выполнение полетов с частотой четыре раза в день: два рейса «Эйр Астана», один – Fli Arystan и один SCAT. Авиаперевозчики обязуются сохранить стоимость билетов на уровне, который был до приостановления рейсов», - сообщил Абаев.

В дальнейшем, отметил он, с улучшением ситуации, будут рассматриваться вопросы увеличения количества рейсов и емкости воздушных судов. Министр подчеркнул, что полеты будут осуществляться с усиленными нормами санитарных требований, утвержденных главным санитарным врачом на транспорте.

«Для осуществления перелета пассажиру необходимо иметь справку о прохождении теста на COVID-19 с отрицательным результатом, детали по срокам действия справки прорабатываются. Использовать средства индивидуальной защиты – маски, перчатки, пройти процедуру термометрии и соблюдать социальное дистанцирование. В аэропортах и воздушных судах будут проводиться усиленная дезинфекция. Более подробная информация будет предоставлена позднее», - заключил Абаев.

В понедельник госкомиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения решила возобновить авиасообщение между столицей и Алматы с 1 мая. Они приостановлено с 22 марта.