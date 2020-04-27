В Алматы некоторым предприятиям в сфере торговли и услуг для работы необходимо пройти аудит

Некоторым предприятиям в сфере торговли и услуг для начала работы в условиях карантина необходимо пройти аудит, сообщил на брифинге заместитель акима города Алматы Сапарбек Туякбаев. С послаблением карантина акимат ожидает выход на работу около 90 тыс. работников.

«По первым четырем направлениям - это транспорт и складирование, информационно-коммуникационное технологии, финансовый сектор и профессиональные услуги. В этих направлениях предприятиям разрешается без санитарно-эпидемиологического аудита. То есть с завтрашнего дня они могут выйти на работу, если они успеют пройти регистрацию в базу данных infoalmaty.kz. Остальным предприятиям в сфере торговли и услуг - это предприятия, осуществляющие доставку на дом непродовольственных товаров и магазины по реализации сельхозтехники и запасных частей, а также СТО, монтаж, рекламные агентства, автомойки и автосалоны - они должны пройти аудит», - отметил он.

Туякбаев добавил, что как и на первом этапе сначала будут принимать заявки от бизнеса на возобновление работы, после чего рабочие комиссии с санврачами будут выезжать в тот же день и мониторить эти объекты. В случае принятия и одобрения этих объектов им будет разрешено запускать предприятие. Без разрешения и аудита эти предприятия запускаться не будут.

«В случае принятия и одобрения этих объектов им будет разрешено запускать предприятие. Без разрешения и аудита эти предприятия запускаться не будут», - подчеркнул замакима.

При этом предприятия, которым необязательно проходить аудит, обязаны соблюдать инструкции, прописанные главным санитарным врачом города. Если инструкции соблюдаться не будут, то акиматом будут приниматься жесткие меры - компаниям могут запретить работать вплоть до конца карантина.

«Мы ожидаем в течение пары недель выход на работу около 90 тыс. работников», - сообщил Туякбаев.