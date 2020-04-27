Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3 миллиона

Число заразившихся коронавирусом в мире вечером в понедельник превысило 3 миллиона человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Скончалось от последствий коронавируса более 208 тыс. человек, а полностью поправились - 879 тыс.

Больше всего зараженных - в США - 968 тыс. В первой десятке также Испания - 229 тыс., Италия - 198 тыс., Франция - 162 тыс., Германия - 158 тыс., Великобритания - 154 тыс., Турция - 110 тыс., Иран - 91,5 тыс., Россия - 87,2 тыс. и Китай - 83,9 тыс.

В Казахстане к этому моменту официально подтверждено 2 860 случаев коронавируса, 25 человек скончались, 725 выздоровели.

Первые случаи заражения коронавирусом нового типа были зафиксированы в центральном Китае в конце 2019 года. Во второй половине января 2020 года первые случаи коронавируса были зарегистрированы за пределами материкового Китая. Широкое распространение вируса началось после начала вспышек в Италии, Иране и Южной Корее.

В начале марта ВОЗ заявила о том, что распростнение вируса имеет характер пандемии. Множество стран мира закрыли свои границы и ввели различные карантинные ограничения. Казахстан ввел чрезвычайное положение 16 марта, его планируется продлить до 11 мая.