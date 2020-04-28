Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 21 тыс.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании число жертв коронавируса достигло 21 092. Всего в стране заразились 158 348 человек, выздоровели меньше тысячи – 807.

Ранее премьер-министр страны Борис Джонсон, переболевший COVID-19, предупредил о максимальном риске второй вспышки вируса, если карантин будет снят слишком быстро. Он заверил, что понимает, какой урон экономике наносит карантин, но сейчас первоочередная задача – это закрепить достижения всеобщей изоляции и избежать второй вспышки заболевания. Режим всеобщей изоляции был введен в Великобритании 23 марта. Решение о продлении или окончании карантина должно быть принято к 7 мая.

В мире коронавирусом заразились 3 040 709 человек, умерли 211 099, выздоровели 893 872.

На втором месте после США по заболеваемости стоит Испания – здесь заболели 229 422 человека, умерли 23 521. В Италии 199 414 заболевших и 26 977 умерших. Во Франции 165 963 человека заразились, умерли 23 327. В Германии общее число инфицированных достигло 158 758, число умерших – 6 126. В Турции заболели коронавиусом 112 261 человек, скончались 2 900. В Иране число заболевших составляет 91 472, умерших – 5 806. В России всего заразились коронавирусом 87 147 человек, скончались 794.

В Казахстане к этому моменту подтверждено 2 860 случаев заражения, умерли 25 человек, выздоровели 725.