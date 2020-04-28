Алматинцы могут ездить на дачи, расположенные в области

Алматинцам разрешено посещать дачи, в том числе расположенные в Алматинской области. Для этого можно использовать личный транспорт или передвигаться на общественном. Для проезда через блокпосты на территории города или области необходимо иметь документы на дачный участок и документы, удостоверяющие личность. Об этом сообщил в ходе брифинга во вторник первый заместитель акима города Ерлан Кожагапанов.

«Горожанам разрешается посещать свои дачи, алматинцы, у которых дачи находятся в Алматинской области, смогут выехать на свои дачи также. Для передвижения как в черте города, так и через блокпосты, а для этого у нас есть соответствующая договоренность с акиматом Алматинской области, достаточно правоустанавливающих документов на дачи и документов, удостоверяющих личность, - сообщил Ерлан Кожагапанов. - Любой человек, который сегодня хочет поехать на дачу, он выедет из дома, проедет через блокпост. На посту он должен будет показать правоустанавливающие документы на дачу и объяснить сотрудникам, что он едет на дачу. Как только он это сделает, его пропустят. В базу мы эти автомобили будем забивать постепенно, мы сейчас через «Сергек» все это отслеживаем, через базу данных департамента полиции мы это все смотрим. В дальнейшем мы эту работу систематизируем и цифровизуем».

Выехать на дачу можно как на личном автомобиле, так и общественным транспортом.

«Автобусные парки осуществят доставку наших дачников до блокпостов, далее уже дачники должны сами передвигаться общественным транспортом Алматинской области, либо на такси, либо в пешем порядке», - объяснил Кожагапанов.

«Всем известны направления, где находятся наши дачи – это верхняя Каскеленская трасса, в сторону Нижней Каскеленской трассы, это Ремизовка, это улица Дулати, это проспект Достык, Талгарское направление», - добавил он, и по всем этим направлениям, по его словам, будет уменьшен интервал хождения пригородных автобусов и увеличится их количество.

При поездке на дачу в машине должно быть не более двух сопровождающих. Также во время поездки нужно иметь при себе медицинские маски и антисептики. Без необходимости рекомендуется не выходить за пределы своего дачного участка. Запрещается допускать соседей и гостей на свои дачные участки, а также допускать скопление более 3 человек (за исключением одной семьи). Запрещается сжигать сухую траву и мусор, а также разводить костры. Людям старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим домашней самоизоляции и не выезжать на дачи.

По словам Кожагапанова, на дачных участках на время действия режима ЧП запрещается жарить шашлыки и принимать гостей. Вместе с тем, сообщил заместитель акима, дачникам, выехавшим на свои участки, рекомендуется остаться там до окончания карантина.