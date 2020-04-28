Путин продлил нерабочие дни в России до 11 мая

Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца майских праздников для борьбы с распространением коронавируса. По его словам, нерабочие дни продлятся до 11 мая включительно, сообщает Русская служба BBC.

В то же время президент России потребовал, чтобы правительство к 5 мая подготовило план поэтапного выхода из режима самоизоляции. На основании изложенных в нем критериев главы регионов смогут с 12 мая принимать решение о смягчении карантина.

"Пик еще не пройден. Мы перед новым, самым напряженным этапом эпидемии", - отметил Путин.

Он также поручил подготовить новый пакет мер по поддержке экономики и граждан страны и масштабный план восстановления экономики после эпидемии.

Нерабочий режим был введен в России с 30 марта - изначально на одну неделю. Позднее он был продлен до конца апреля.

Россия во вторник вышла на восьмое место в мире по числу зарегистрированных случаев коронавируса - их количество превысило 93,5 тыс. Умерли 867 человек, выздоровели 8,5 тыс. Больше всего зараженных коронавирусом в Москве - 48,4 тыс.