Казахстанцев будут тестировать на коронавирус бесплатно в рамках ОСМС – Биртанов

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов на своей странице в Facebook сообщил, что в дальнейшем казахстанцев будут тестировать на коронавирус в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи и системы обязательного социального медицинского страхования. Остальные категории граждан будут сдавать тест платно.

«В дальнейшем, после стабилизации эпидемии, предполагается переход на постоянное тестирование населения из трех источников: заболевших граждан и контактных с ними – из бюджета в рамках гарантированного объёма бесплатной медпомощи; работающее и застрахованное население по специальному графику – за счет ОСМС. Медиков и военных возможно за счет госфинансирования. Работаем над этим», - написал министр, отметив, что «остальные – платно».

По его информации, в стране уже проведено около 250 тыс. бесплатных тестов четырем категориям граждан – это приехавшие из-за рубежа; заболевшие и контактные лица; те, кто продолжал работать во время карантина (медики, военные, коммунальщики, торговля и т.д.); контингент домов престарелых.

«Фактически 90% категорий 3) и 4) уже протестировано, все – бесплатно (порядка 70 тыс. человек).

В целом это непросто и затратно. Порядка 2,8 млрд тенге средств из бюджета уже потрачено на это», - проинформировал Биртанов.

Он также отметил, что «в ближайшем будущем регулярное плановое тестирование работающих граждан, скорее всего, станет нормой», этот вопрос сейчас Минздрав прорабатывает.

«Частота будет зависеть от характера работы и эпидемиологической опасности производства. Это и будет специальный алгоритм – график. Он сейчас прорабатывается во многих странах. Но это позволит большинству граждан быть в безопасности и путешествовать по стране и миру. Давайте наберемся немного терпения», - сообщил министр.