В Москве коронавирусом заразились около 2% населения

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, реальное число заразившихся коронавирусной инфекцией в городе составляет около 2% населения, пишет Meduza .

«По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы», - сообщил он на своем сайте, отметив при том, что «это минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией».

«Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей», - заявил Собянин.

По его информации, выявляемость инфекции удалось увеличить почти вдвое, это позволяет купировать распространение инфекции на ранних стадиях, и по этому показателю Москва вышла в мировые лидеры.

«Поэтому количество тяжело больных растет не так значительно, как могло бы быть при более плохом сценарии. Тем не менее, очевидно, что угроза пока нарастает», - отметил Собянин.

Москва является лидером в стране по распространению коронавируса в России. По данным на 1 мая, здесь зарегистрированы 57 300 случаев заражения. 5766 заболевших выздоровели, 658 умерли. В городе введен режим всеобщей самоизоляции, для выхода из дома используются электронные пропуска.

Всего в России зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Только за последние сутки выявлено 9623 новых случая заражения в 83 регионах, а также зафиксировано 57 летальных исходов. За весь период зафиксировано 1222 летальных исхода, выздоровели 15 013 человек.