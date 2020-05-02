В городах Карагандинской области разрешат передвижение на своих автомобилях

С 4 мая в городах Карагандинской области, кроме Темиртау, приостанавливают своё действие электронные пропуска, но беспрепятственно можно будет передвигаться только внутри города, сообщила пресс-служба акимата региона.

Для того чтобы выехать за город, по-прежнему требуется наличие сведений в электронной базе данных. Блокпосты между городами и районами области продолжают свою работу, уточняет пресс-служба.

В Темиртау при этом карантинные ограничения пока сохранятся.

С 4 мая в Карагандинской области, кроме Темиртау, возобновят работу ряд объектов парикмахерские и салоны красоты, обменные пункты, непродовольственные магазины площадью не более 500 кв. метров, фотосалоны, цветочные магазины, газетные киоски. По предварительной записи могут работать стоматологические кабинеты и клиники. Возобновят такэе деятельность микрофинансовые и страховые организации, рекламные агентства, компании недвижимости, типографии, ломбарды, предприятия информационно-коммуникационных технологий, частные судебные исполнители, юридические и нотариальные конторы.

В регионе также разрешат индивидуальные спортивные занятия и тренировки на улице.

В Караганде и четырех ее городах-спутниках карантин был введен после столицы и Алматы.

В настоящее время в Карагандинской области официально подтверждено 153 случая коронавируса, один человек скончался, 68 выздоровели.