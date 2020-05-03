Чехия начнет открывать границы в июле

Границы Чешской Республики с Австрией, Германией, Польшей и Словакией планируется полностью открыть с июля. Об этом, как пишет РБК , заявил министр иностранных дел страны Томаш Петржичек.

«Я хотел бы, чтобы границы с четырьмя соседними странами – Австрией, Германией, Польшей и Словакией - были полностью открыты с июля», - сказал он.

Глава МИД Чехии сообщил, что переговоры об открытии границ с Австрией и Словакией продвинулись дальше всего, а открытие границ с Польшей, скорее всего, будет затруднено.

Кроме того, гражданам Чехии с начала летних каникул разрешат ездить в Болгарию, Венгрию и страны Прибалтики, так как, по словам Петржичека, эти государства хорошо противостоят распространению коронавируса. А с августа, возможно, откроются границы с Хорватией, Грецией, Словенией и Мальтой.

Министр считает, что с июля страна «могла бы вернуться к нормальному функционированию не только Шенгенской зоны», а в случае улучшения эпидемиологической обстановки процесс открытия границ может ускориться.

Чехия стада первой страной Европы, открывшей с 24 апреля Чехия свои границы на выезд. При этом граждане станы по возвращении из-за рубежа должны предъявить отрицательный тест на COVID-19 или пройти карантин.

По данным на 2 мая, в Чехии зафиксировано 7,7 тыс. заболевших COVID-19, умерли 245 человек, выздоровели 3446.