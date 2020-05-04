Депутатом сената парламента назначен Маулен Ашимбаев

Другим указом главы государства он освобожден от должности первого заместителя руководителя администрации президента.

Позднее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Ашимбаева депутатом сената.

49-летний Маулен Ашимбаев родился в Алматы, по образованию экономист, проходил стажировку в университете Джанса Хопкинса в США и школе права и дипломатии имени Флетчера при университете Тафтса. Кандидат политических наук, автор диссертации «Политический транзит в Казахстане в контексте процессов глобальной демократизации». Трудовую деятельность начинал с ведущего специалиста отдела маркетинга, заместителя исполнительного директора фонда печати министерства печати и массовой информации Республики Казахстан, был помощником депутата Верховного совета, консультантом Совета безопасности республики, заведовал аналитическим центром Совбеза. С 2000 по 2005 годы возглавлял КИСИ при президенте РК, а затем институт мировой экономики и политики при фонде первого президента, был заместителем секретаря Совбеза, заместителем руководителя администрации президента. С 2012 по 2018 годы был депутатом мажилиса парламента, возглавлял комитет по международным делам обороне и безопасности, откуда ушел на пост первого заместителя председателя партии «Нур Отан». Затем, 30 июля 2019 года на пять месяцев стал помощником президента, и 18 декабря 2019 года назначен на должность первого заместителя руководителя администрации президента.

Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии принято постановление о прекращении полномочий депутата сената парламента Республики Казахстан Дариги Назарбаевой.