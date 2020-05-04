Депутатом сената парламента назначен Маулен Ашимбаев

Указом главы государства Маулен Ашимбаев назначен депутатом сената
парламента Республики Казахстан, сообщается на сайте Акорды.
Другим указом главы государства он освобожден от должности первого заместителя руководителя администрации президента.
Позднее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Ашимбаева депутатом сената.
49-летний Маулен Ашимбаев родился в Алматы, по образованию экономист, проходил стажировку в университете Джанса Хопкинса в США и школе права и дипломатии имени Флетчера при университете Тафтса. Кандидат политических наук, автор диссертации «Политический транзит в Казахстане в контексте процессов глобальной демократизации». Трудовую деятельность начинал с ведущего специалиста отдела маркетинга, заместителя исполнительного директора фонда печати министерства печати и массовой информации Республики Казахстан, был помощником депутата Верховного совета, консультантом Совета безопасности республики, заведовал аналитическим центром Совбеза. С 2000 по 2005 годы возглавлял КИСИ при президенте РК, а затем институт мировой экономики и политики при фонде первого президента, был заместителем секретаря Совбеза, заместителем руководителя администрации президента. С 2012 по 2018 годы был депутатом мажилиса парламента, возглавлял комитет по международным делам обороне и безопасности, откуда ушел на пост первого заместителя председателя партии «Нур Отан». Затем, 30 июля 2019 года на пять месяцев стал помощником президента, и 18 декабря 2019 года назначен на должность первого заместителя руководителя администрации президента.
Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии принято постановление о прекращении полномочий депутата сената парламента Республики Казахстан Дариги Назарбаевой.