Лукашенко зовет лидеров ЕАЭС в Минск 19 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет организовать саммит Евразийского экономического союза в Минске 19 мая, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом он рассказал в понедельник во время видеосвязи с президентом Молдовы Игорем Додоном. Лукашенко признался, что "не очень воспринимает формат видеоконференций", да и уже "люди начинают смеяться". Поэтому он твердо хочет, чтобы лидеры стран ЕАЭС собрались в белорусской столице и не брали с собой "толпу чиновников", передает Еврорадио .

"Я сегодня разговаривал с господином Токаевым, президентом Казахстана, — говорил Лукашенко Додону. — И я и вам могу сказать, и ему сказал: я ваш слуга, как вы скажете, так и будет. Я организую мероприятие, я готов 19 мая принять всех вас. Обещаю вам полную безопасность".

Лукашенко уверен, что прилетят президенты Казахстана и Молдовы, под вопросом пока остается участие президента России.

"Посмотрим, какова будет реакция президента России, - цитирует слова руководителя государства его пресс-служба. - Поскольку у них, как мы видим... ситуация не очень хорошая".

"Я с большим удовольствием вас приму, — говорил белорусский руководитель Игорю Додону. — ...Уверен, что вы с удовольствием, побывав здесь, в хорошем настроении покинете Минск, если, конечно, это позволит вам ситуация".

Александр Лукашенко допускает, что саммит все же будет перенесен до тех пор, пока не изменится ситуация с коронавирусом. Он готов согласиться и на формат видеоконференции.

Беларусь – одна из немногих стран мира, где не принято практически никаких ограничений из-за пандемии коронавируса. Лукашенко неоднократно отрицал необходимость карантинных мер и ограничений, считая, что они нанесут большой вред экономике. "Карантин мы можем ввести за один день, но что мы тогда будет есть", - говорил он в начале апреля.

При этом врачи и в соседних странах и в самой Беларуси официальные цифры о числе зараженных коронавирусом подвергают серьезным сомнениям, писала Coda Story.

К этому моменту в Беларуси официально подтверждено 17 489 случаев коронавируса, 103 человека скончались, 3 259 выздоровели.

В ЕАЭС, помимо Казахстана, Беларуси и России, входят также Армения и Кыргызстан. Молдова является страной-наблюдателем.