За день в стране выявлено 156 новых заболевших
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Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 4,2 тыс.
Фото Дулата Есназара

Вечером во вторник в Казахстане подтверждено 26 новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб республики.

Так, в Алматы зарегистрировано 16 новых случаев, по три - в Атырауской и Алматинской областях, по одному - в Кызылординской, Жамбылской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях.

В целом за вторник в стране выявлено 156 новых заболевших - больше, чем в понедельник (129) и воскресенье (63), когда было показан рекордно низкий прирост. Сегодня прирост в процентном отношении составил около 4%.

Больше всего новых случаев во вторник вновь выявлено в Алматы - 54. Главный санврач города Жандарбек Бекшин на брифинге в этот день призвал "не пугаться" высоких цифр прироста, объясняя его широким охватом тестирования.

Главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова накануне также говорила о стабилизации эпидемиологической ситуации в стране и возможности смягчении карантина. При этом признаком стабилизации она назвала уровень ежедневного прироста в 7%. За две недели до этого она объясняла, что для начала отмены карантина уровень прироста должен быть ниже.

Помимо Алматы, во вторник лидерами прироста стали столица - 28 случаев, Атырауская область - 16, Туркестанская область - 12, Мангистауская область - 11.

В этот день из больниц было выписано после выздоровления от коронавируса еще 106 пациентов - это рекордная цифра для Казахстана.

В целом с начала эпидемии в стране зарегистрировано 4 205 случаев COVID-19, скончались от его последствий 29 человек, выздоровели 1 279.

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